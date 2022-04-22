Украина вернулась к довоенному уровню запасов продуктов - Офис президента

Свою работу уже возобновили 97 крупных магазинов на освобожденных территориях

Украина вернулась к довоенному уровню запасов базовых продуктов. Об этом заявил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

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"Сегодня мы практически достигли тех уровней запасов базовых продуктов питания, которые были до войны. И что важно: около 90% продуктов на полках магазинов – это продукты украинского производства", – сказал Шурма в ходе пресс-брифинга в пятницу.

В частности, свою работу уже возобновили 97 крупных магазинов на освобожденных территориях:

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Киевской,

Черниговской,

Сумской,

Харьковской областях.

Кроме того, в ближайший месяц намерены возобновить работу еще более ста крупных магазинов.

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Шурма подчеркнул, что в Украине разбомблены:

несколько десятков нефтебаз,

тысячи км линий электропередач,

10 тыс. трансформаторных подстанций.

Однако Украина обеспечила топливом аграриев, а цены на топливо на АЗС удалось удержать на приемлемом уровне.

"Мы системно работаем над возобновлением электроснабжением и водоснабжением", – добавил он.

Ранее мы писали, что глава МВФ призвала увеличить финансовую помощь Украине.