- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Украина вернулась к довоенному уровню запасов продуктов - Офис президента
Украина вернулась к довоенному уровню запасов базовых продуктов. Об этом заявил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.
Читайте также: Война в Украине: как найти беженцам в Швеции бесплатное жилье
"Сегодня мы практически достигли тех уровней запасов базовых продуктов питания, которые были до войны. И что важно: около 90% продуктов на полках магазинов – это продукты украинского производства", – сказал Шурма в ходе пресс-брифинга в пятницу.
В частности, свою работу уже возобновили 97 крупных магазинов на освобожденных территориях:
Читайте также: В Киеве снесут 10 разрушенных во время войны домов
- Киевской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Харьковской областях.
Кроме того, в ближайший месяц намерены возобновить работу еще более ста крупных магазинов.
Читайте также: Как работают ПриватБанк и Ощадбанк во время войны
Шурма подчеркнул, что в Украине разбомблены:
- несколько десятков нефтебаз,
- тысячи км линий электропередач,
- 10 тыс. трансформаторных подстанций.
Однако Украина обеспечила топливом аграриев, а цены на топливо на АЗС удалось удержать на приемлемом уровне.
"Мы системно работаем над возобновлением электроснабжением и водоснабжением", – добавил он.
Ранее мы писали, что глава МВФ призвала увеличить финансовую помощь Украине.