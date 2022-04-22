Глава МВФ призвала увеличить финансовую помощь Украине

Потребности Украины в финансировании сейчас огромны, а потребности в будущем будут еще больше

В Украине второй месяц идет война. Правительство страны делает все возможное для поддержки макроэкономической и финансовой стабильности на фоне разрушений, но Украина нуждается в дополнительной внешней финансовой поддержке. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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"Следовательно, необходимо больше внешнего финансирования, особенно льготного финансирования и грантов с быстрой выплатой", - подчеркнула глава МВФ.

Георгиева отметила, что потребности Украины в финансировании сейчас огромны, а потребности в будущем будут еще больше.

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Она отметила, что международные резервы Украины будут испытывать все большее давление.

"Несмотря на значительную неопределенность, по нашим оценкам, в течение следующих 2-3 месяцев может потребоваться около $5 млрд в месяц просто для того, чтобы позволить правительству и экономике продолжать работать в разгар войны", – повторила эту оценку Георгиева.

Отметим, что согласно обновленному Мировому экономическому прогнозу (WEO) в этом году ожидается спад ВВП Украины почти на 40% (в WEO было отмечено 35%).

"Это подчеркивает важность нашей общей решимости помочь правительству и народу Украины справиться с серьезными экономическими проблемами, с которыми они сталкиваются", - подытожила Георгиева.

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