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Цены на лук в Украине растут: причина

За неделю данная продукция стала дороже в среднем на 30%
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на лук в Украине растут: причина
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине растут цены на импортный лук. В настоящее время на украинском рынке основное предложение репчатого лука составляет импортная продукция, в частности польская. Об этом пишет EastFruit.

Отмечается, что рост стоимости обусловлен:

  • сокращением запасов продукции в Польше,
  • подорожанием логистических услуг.

"Уже сегодня цены на лук из Польши на украинском рынке составляют 14-18 грн/кг. ", - говорится в сообщении.

Так, за неделю данная продукция стала дороже в среднем на 30%.

Аналитики добавили, что запасы прошлогоднего лука в Украине почти исчерпаны. При этом продукция нового урожая из местных хозяйств на рынок практически не поступает, так как Херсонская область находится под оккупацией.

Ранее мы писали, что в Украине начался сезон черешни.  Первые партии черешни ранних сортов из южных и западных регионов Украины поступили на рынки.

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