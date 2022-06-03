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Цены на лук в Украине растут: причина
В Украине растут цены на импортный лук. В настоящее время на украинском рынке основное предложение репчатого лука составляет импортная продукция, в частности польская. Об этом пишет EastFruit.
Отмечается, что рост стоимости обусловлен:
- сокращением запасов продукции в Польше,
- подорожанием логистических услуг.
"Уже сегодня цены на лук из Польши на украинском рынке составляют 14-18 грн/кг. ", - говорится в сообщении.
Так, за неделю данная продукция стала дороже в среднем на 30%.
Аналитики добавили, что запасы прошлогоднего лука в Украине почти исчерпаны. При этом продукция нового урожая из местных хозяйств на рынок практически не поступает, так как Херсонская область находится под оккупацией.
Ранее мы писали, что в Украине начался сезон черешни. Первые партии черешни ранних сортов из южных и западных регионов Украины поступили на рынки.