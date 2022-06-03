Цены на лук в Украине растут: причина

За неделю данная продукция стала дороже в среднем на 30%

В Украине растут цены на импортный лук. В настоящее время на украинском рынке основное предложение репчатого лука составляет импортная продукция, в частности польская. Об этом пишет EastFruit.

Отмечается, что рост стоимости обусловлен:

сокращением запасов продукции в Польше,

подорожанием логистических услуг.

"Уже сегодня цены на лук из Польши на украинском рынке составляют 14-18 грн/кг. ", - говорится в сообщении.

Так, за неделю данная продукция стала дороже в среднем на 30%.

Аналитики добавили, что запасы прошлогоднего лука в Украине почти исчерпаны. При этом продукция нового урожая из местных хозяйств на рынок практически не поступает, так как Херсонская область находится под оккупацией.

Ранее мы писали, что в Украине начался сезон черешни. Первые партии черешни ранних сортов из южных и западных регионов Украины поступили на рынки.