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Канада предоставит украинцам финансовую помощь

Беженцам предусмотрена прямая единовременная выплата
 |  Автор: Ольга Опенько
Канада предоставит украинцам финансовую помощь
Иллюстративное фото / depositphotos

Украинские беженцы, которые прибывают в Канаду, могут подать заявку на получение финансовой помощи. Об этом информирует правительство Канады.

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Отмечается, что предусмотрена прямая единовременная выплата в размере:

  •  3 тыс. долларов для взрослого,
  • 1,5 тыс. долларов для ребенка (до 17 лет).

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Право на получение пособия будут иметь все украинцы и члены их семей, которые находятся в Канаде:

  • с действующим разрешением на работу,
  • разрешением на учебу,
  • временным видом на жительство,
  • записью о посещении в соответствии с канадско-украинским разрешением на экстренную поездку (CUAET).

Заявки на помощь необходимо подавать через онлайн-портал канадского правительства. Платежи будут произведены путем прямого депозита в течение 5 рабочих дней после подачи, поэтому у заявителей должен быть банковский счет в финансовом учреждении Канады.

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