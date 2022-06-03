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Канада предоставит украинцам финансовую помощь
Украинские беженцы, которые прибывают в Канаду, могут подать заявку на получение финансовой помощи. Об этом информирует правительство Канады.
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Отмечается, что предусмотрена прямая единовременная выплата в размере:
- 3 тыс. долларов для взрослого,
- 1,5 тыс. долларов для ребенка (до 17 лет).
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Право на получение пособия будут иметь все украинцы и члены их семей, которые находятся в Канаде:
- с действующим разрешением на работу,
- разрешением на учебу,
- временным видом на жительство,
- записью о посещении в соответствии с канадско-украинским разрешением на экстренную поездку (CUAET).
Заявки на помощь необходимо подавать через онлайн-портал канадского правительства. Платежи будут произведены путем прямого депозита в течение 5 рабочих дней после подачи, поэтому у заявителей должен быть банковский счет в финансовом учреждении Канады.
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