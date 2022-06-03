Канада предоставит украинцам финансовую помощь

Беженцам предусмотрена прямая единовременная выплата

Украинские беженцы, которые прибывают в Канаду, могут подать заявку на получение финансовой помощи. Об этом информирует правительство Канады.

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Отмечается, что предусмотрена прямая единовременная выплата в размере:

3 тыс. долларов для взрослого,

1,5 тыс. долларов для ребенка (до 17 лет).

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Право на получение пособия будут иметь все украинцы и члены их семей, которые находятся в Канаде:

с действующим разрешением на работу,

разрешением на учебу,

временным видом на жительство,

записью о посещении в соответствии с канадско-украинским разрешением на экстренную поездку (CUAET).

Заявки на помощь необходимо подавать через онлайн-портал канадского правительства. Платежи будут произведены путем прямого депозита в течение 5 рабочих дней после подачи, поэтому у заявителей должен быть банковский счет в финансовом учреждении Канады.

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