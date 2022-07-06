Война в Украине: какие цены на хозтовары в оккупированном Херсоне

Цены на вещи первой необходимости достигают космических сумм

В Украине идет пятый месяц полномасштабная война. Во временно оккупированном Херсоне цены на вещи первой необходимости достигают космических сумм. Фото доказательства опубликовали в Telegram-канале "Новости Николаева".

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Так, ценник на обычный шампунь, который в Украине стоит до 100 гривен, в Херсоне достигает 607 гривен. За гель для душа, который стоит в Украине 90-110 гривен, жителям Херсона придется отдать 450 гривен.

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В свою очередь цена "экономической упаковки" мыла достигает 339 гривен. Отмечается, что стоимость товара указана как в гривнах, так и в рублях.

Ранее мы писали, что убытки, которые российские оккупанты нанесли экологии Украины, превысили 200 млрд грн.