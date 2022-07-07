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В Украине сезон огурцов: какие цены

Цены колеблются в диапазоне 10-15 грн/кг
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине сезон огурцов: какие цены
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине стартовал сезон огурцов и в продажу начали массово поступать огурцы открытого грунта. Об этом пишет EastFruit.

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Сезон реализации овощей начался с заметным опозданием из-за оккупации Херсонской области, лидера по производству ранней продукции.

В частности, отпускные цены колеблются в диапазоне 10-15 грн/кг, что в среднем 3,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены зависит от:

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  • оккупации Херсонской и Запорожской областей, которые являются лидерами по выращиванию огурца в открытом грунте и в летних теплицах,
  • подорожания логистики.

Ранее мы писали, что голубика в Украине уже стоит в среднем на 20% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период. 

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