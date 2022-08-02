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Продуктовая корзина в Украине подорожает: прогноз

Стоимость продуктов питания увеличится на 10-15%
 |  Автор: Ольга Опенько
Продуктовая корзина в Украине подорожает: прогноз
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине подорожают продукты питания. В частности, хлеб, молоко и мясо вырастут в цене до конца года. При этом сезонные овощи будут дешеветь до середины сентября. Об этом в эфире телемарафона рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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"Все, что сезонное, будет дешеветь. Однозначно овощи будут дешеветь по сравнению с прошлым месяцем. Также удешевление будет наверняка и в первой декаде сентября", - отметил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что вместе с тем после открытия украинских портов могут вырасти цены на популярные продукты питания.

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"В целом, как только откроются порты и поедет зерно, мы увидим небольшой рост цен на зерно внутри страны, то есть это объективный процесс, который будет предопределять небольшой рост цен на хлеб, молоко и мясо", - объяснил эксперт.

До конца 2022 года украинцы точно увидят рост стоимости продуктов питания еще на 10-15%.

Ранее мы писали, что Министерство аграрной политики и продовольствия подтверждает техническую готовность 15 судов с сельхозпродукцией к выходу из украинских морпортов в рамках Стамбульского соглашения.

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