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Сколько стоит доберман в Украине - цены, фото
Собака – это преданный друг, искренне служащий человеку, любящий своего хозяина и доставляющий ему радость. Но собака – это не только друг, но еще и верный помощник человеку.
Собаки считаются лучшими охранниками. Даже не обученное специально животное будет охранять жилище человека и защищать людей, потому что такой инстинкт у собаки в кров, что особенно ценно в войну, пишет bigmir.net.
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Сколько стоит доберман в Украине - цены
Доберман – немецкая порода собак, отличающаяся прекрасными очертаниями тела, королевской осанкой и красивыми мускулы. Собаки этой породы бесстрашны, так как выводились они целенаправленно сторожами. Тем не менее, доберманы действуют агрессивно только по отношению к тому, кто может нанести вред животному или его хозяевам. В отношении своей семьи собака никогда не проявит враждебности.
В Украине цены на доберманов варьируются от 3 тысяч гривен до 30 тысяч гривен.
Стоит отметить, что метисы добермана стоят менее 500 гривен.
- Купить щенка в Украине без документов можно за 3-5 тысяч.
- От 7 до 10 тысяч идут щенки среднего класса. Это зависит от того, как давно питомник занимается разведением.
- Собаки более 10-20 тысяч гривен максимально соответствуют стандартам породы. Их родители обычно чемпионы. Такие щенки очень перспективны, оттого и цена их гораздо выше, чем питомцев без документов.
- Найти взрослого питомца можно и абсолютно бесплатно.
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Какой по характеру доберман и зачем ему купируют уши
Собаки породы доберман остаются достаточно эмоциональными и эмпатичными. Доберманы могут быть добрыми и покладистыми или же, напротив, проявлять агрессию и своенравие.
В отношении с хозяином питомец играет роль помощника - собаке нужно много двигаться и выполнять задания. При виде постороннего человека представитель породы может насторожиться или обозначить потенциальную опасность голосом.
При общении с детьми доберманы непредсказуемы. В большинстве случаев собака реагирует на них нейтрально и даже защищает в случае опасности. Но иногда ребенок становится легкой мишенью для атаки. И все потому, что резкие движения и громкий крик провоцируют в животном природные инстинкты.
Заводить добермана в семью с детьми младше 10 лет не рекомендуется.
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Зачем доберману купируют уши
Это нужно было, чтобы обезопасить собаку от лишних увечий при встрече с дикими животными. Правда, со временем все рабочие породы превратились в наших домашних питомцев, и свое практическое значение операция утратила.
Чем могут быть опасны доберманы
Доберман - очень энергичная и спортивная собака, нуждающаяся в ежедневных физических и умственных упражнениях.
Если они недостаточно тренированы, они могут начать плохо себя вести и даже стать агрессивными. Доберману нужен сильный лидер, который будет держать его занятым и работать с ним.
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Эта собака нуждается в последовательной дрессировке.
При этом нет необходимости в специальной подготовке охранников, доберманцы являются естественными защитниками, и вы можете рассчитывать на них, когда они чувствуют, что вы в опасности.
Чем кормить добермана
Кормление добермана натуральными продуктами
Основным рационом добермана являются:
- Рис, гречка;
- Нежирное мясо;
- Фрукты и овощи (морковь, свекла, кабачок, огурец, яблоко).
- Кисломолочные продукты НЕ выше 1% жирности.
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В рационе добермана, углеводов должно быть 60-70%.
Доберманов запрещается кормить:
- жирной свининой;
- трубчатыми костями (куриные);
- молоком (лактоза не усваивается после 3 месяцев);
- рыбой с внутренностями, костями и чешуей;
- перловой, манной, овсяной (мощное сорбирующее действие) крупой;
- копченостями (вызывают гастрит, а иногда и язву);
- сладостями;
- кисломолочными продуктами выше 1% жирности;
- жаренными, перчеными, солеными продуктами со стола.
Кроме того, рекомендуется регулярно использовать мультивитаминные добавки.
Ранее мы писали, что Верховная Рада усилила борьбу против жестокого обращения с животными. Издевательство над животными, в том числе бездомными, влечет штраф от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного.