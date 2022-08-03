Сколько стоит доберман в Украине - цены, фото

Сколько стоит доберман в гривнах, чем его можно кормить, а также о том, для чего доберманам купируют уши

Собака – это преданный друг, искренне служащий человеку, любящий своего хозяина и доставляющий ему радость. Но собака – это не только друг, но еще и верный помощник человеку.

Собаки считаются лучшими охранниками. Даже не обученное специально животное будет охранять жилище человека и защищать людей, потому что такой инстинкт у собаки в кров, что особенно ценно в войну, пишет bigmir.net.

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Сколько стоит доберман в Украине - цены

Доберман – немецкая порода собак, отличающаяся прекрасными очертаниями тела, королевской осанкой и красивыми мускулы. Собаки этой породы бесстрашны, так как выводились они целенаправленно сторожами. Тем не менее, доберманы действуют агрессивно только по отношению к тому, кто может нанести вред животному или его хозяевам. В отношении своей семьи собака никогда не проявит враждебности.

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В Украине цены на доберманов варьируются от 3 тысяч гривен до 30 тысяч гривен.

Стоит отметить, что метисы добермана стоят менее 500 гривен.

Купить щенка в Украине без документов можно за 3-5 тысяч .

. От 7 до 10 тысяч идут щенки среднего класса. Это зависит от того, как давно питомник занимается разведением.

Это зависит от того, как давно питомник занимается разведением. Собаки более 10-20 тысяч гривен максимально соответствуют стандартам породы. Их родители обычно чемпионы. Такие щенки очень перспективны, оттого и цена их гораздо выше, чем питомцев без документов.

Их родители обычно чемпионы. Такие щенки очень перспективны, оттого и цена их гораздо выше, чем питомцев без документов. Найти взрослого питомца можно и абсолютно бесплатно.

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Какой по характеру доберман и зачем ему купируют уши

Собаки породы доберман остаются достаточно эмоциональными и эмпатичными. Доберманы могут быть добрыми и покладистыми или же, напротив, проявлять агрессию и своенравие.

В отношении с хозяином питомец играет роль помощника - собаке нужно много двигаться и выполнять задания. При виде постороннего человека представитель породы может насторожиться или обозначить потенциальную опасность голосом.

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При общении с детьми доберманы непредсказуемы. В большинстве случаев собака реагирует на них нейтрально и даже защищает в случае опасности. Но иногда ребенок становится легкой мишенью для атаки. И все потому, что резкие движения и громкий крик провоцируют в животном природные инстинкты.

Заводить добермана в семью с детьми младше 10 лет не рекомендуется.

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Зачем доберману купируют уши

Это нужно было, чтобы обезопасить собаку от лишних увечий при встрече с дикими животными. Правда, со временем все рабочие породы превратились в наших домашних питомцев, и свое практическое значение операция утратила.

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Чем могут быть опасны доберманы

Доберман - очень энергичная и спортивная собака, нуждающаяся в ежедневных физических и умственных упражнениях.

Если они недостаточно тренированы, они могут начать плохо себя вести и даже стать агрессивными. Доберману нужен сильный лидер, который будет держать его занятым и работать с ним.

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Эта собака нуждается в последовательной дрессировке.

При этом нет необходимости в специальной подготовке охранников, доберманцы являются естественными защитниками, и вы можете рассчитывать на них, когда они чувствуют, что вы в опасности.

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Чем кормить добермана

Кормление добермана натуральными продуктами

Основным рационом добермана являются:

Рис, гречка;

Нежирное мясо;

Фрукты и овощи (морковь, свекла, кабачок, огурец, яблоко).

Кисломолочные продукты НЕ выше 1% жирности.

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В рационе добермана, углеводов должно быть 60-70%.

Доберманов запрещается кормить:

жирной свининой;

трубчатыми костями (куриные);

молоком (лактоза не усваивается после 3 месяцев);

рыбой с внутренностями, костями и чешуей;

перловой, манной, овсяной (мощное сорбирующее действие) крупой;

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копченостями (вызывают гастрит, а иногда и язву);

сладостями;

кисломолочными продуктами выше 1% жирности;

жаренными, перчеными, солеными продуктами со стола.

Кроме того, рекомендуется регулярно использовать мультивитаминные добавки.

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Ранее мы писали, что Верховная Рада усилила борьбу против жестокого обращения с животными. Издевательство над животными, в том числе бездомными, влечет штраф от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного.