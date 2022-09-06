- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Шеринг авто в "Дии": Как поделиться техпаспортом в приложении
На прошлой неделе Министерство цифровой трансформации вернуло шеринг авто в "Дии". Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Читайте также: Цены на автогаз снижаются: сколько стоит заправить авто
Украинцы могут делиться техпаспортом за несколько кликов.
"Это не новая услуга в приложении. Мы запустили ее еще во время Diia Summit в феврале. Но в начале полномасштабной войны по соображениям безопасности реестры с необходимыми документами не работали. Соответственно шеринг авто в "Дії" тоже. Впрочем, реестры снова работают", - говорится в сообщении.
Читайте также: Ипотека в Украине: через "Дию" можно будет купить жилье в кредит
Как пошерить авто через приложение:
- авторизуйтесь в "Дія";
- в разделе "Услуги" выбираете "Шеринг авто";
- выбираете "Поделиться", затем указываете срок, на который будет доступен техпаспорт для другого человека;
- проверяете свои данные в запросе;
- когда запрос сформирован, показываете QR-код или посылаете ссылку на запрос человеку, которому хотите передать техпаспорт;
- человек сканирует QR-код или переходит по ссылке, вводит свои контактные данные и подтверждает с помощью "Дія.Підпису";
- после этого вы также подписываете этот запрос "Дія.Підписом" и отправляете в сервисный центр МВД.
Ранее мы писали, что 24 августа на портале "Дия" запустили новую услугу. Теперь украинцам доступна автоматическая регистрация общества с ограниченной ответственностью (ООО).