Шеринг авто в "Дии": Как поделиться техпаспортом в приложении

Украинцы снова могут делиться техпаспортом за несколько кликов

На прошлой неделе Министерство цифровой трансформации вернуло шеринг авто в "Дии". Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Украинцы могут делиться техпаспортом за несколько кликов.

"Это не новая услуга в приложении. Мы запустили ее еще во время Diia Summit в феврале. Но в начале полномасштабной войны по соображениям безопасности реестры с необходимыми документами не работали. Соответственно шеринг авто в "Дії" тоже. Впрочем, реестры снова работают", - говорится в сообщении.

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Как пошерить авто через приложение:

авторизуйтесь в "Дія";

в разделе "Услуги" выбираете "Шеринг авто";

выбираете "Поделиться", затем указываете срок, на который будет доступен техпаспорт для другого человека;

проверяете свои данные в запросе;

когда запрос сформирован, показываете QR-код или посылаете ссылку на запрос человеку, которому хотите передать техпаспорт;

человек сканирует QR-код или переходит по ссылке, вводит свои контактные данные и подтверждает с помощью "Дія.Підпису";

после этого вы также подписываете этот запрос "Дія.Підписом" и отправляете в сервисный центр МВД.

Ранее мы писали, что 24 августа на портале "Дия" запустили новую услугу. Теперь украинцам доступна автоматическая регистрация общества с ограниченной ответственностью (ООО).