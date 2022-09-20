- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Отопительный сезон в Украине: кому будут начислять субсидии
Все граждане, получавшие субсидии в прошлом отопительном сезоне, автоматически получат их и в этом сезоне. Об этом заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил в эфире информационного телемарафона.
Читайте также: Правительство хочет сократить расходы на жилищные субсидии в 2023 году
"Учитывая агрессию РФ и полномасштабное вторжение, было принято решение о том, что все субсидии, которые люди получали в прошлый отопительный период, то есть по апрель 2022 года, были автоматически без обращения людей продолжены и рассчитаны на следующий период, то есть до апреля 2023 года", - отметил он.
Сейчас в Украине 2,2 млн получателей субсидий, в будущем отопительном сезоне ожидается увеличение их количества до около 2,5 млн.
Читайте также: Хватит ли денег в госбюджете на субсидии
Заместитель министра призвал украинцев уже сегодня проанализировать собственные доходы и способность оплатить жилищно-коммунальные услуги. Если есть необходимость получения социальной поддержки, то нужно в ближайшее время ее оформить.
Оформить субсидию можно:
- через ЦПАУ,
- через представителя территориальной громады,
- можно подать заявку через электронные средства, используя приложение или портал "Дия",
- можно обратиться по почте.
Ранее мы писали, что пенсионный фонд Украины развивает направление предоставления пенсионных услуг дистанционно.