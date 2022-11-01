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Сколько трудовые мигранты перевели в Украину: ответ

За январь-сентябрь 2022 года в Украину поступило 9,943 млрд долларов
 |  Автор: Ольга Опенько
Сколько трудовые мигранты перевели в Украину: ответ
Иллюстративное фото / depositphotos

Объем частных переводов в Украину из-за границы за сентябрь 2022 года составил 1,148 млрд долларов. Это на 0,7% больше, чем годом ранее (1,140 млрд долларов). Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Всего за январь-сентябрь 2022 года в Украину поступило 9,943 млрд долларов, что на 3,9% меньше, чем годом ранее (10,348 млрд долларов).

Напомним, что в прошлом году трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму 15,026 млрд долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11,980 млрд долларов).

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Ранее мы писали, что в Украине было 69 действующих банков, и их количество сократилось с начала года на три.

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