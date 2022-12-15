Польша меняет правила пребывания и оказания помощи украинским беженцам

Украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней

Сейм Польши проголосовал за изменения в спецзакон о помощи украинцам. За принятие изменений проголосовали 429 депутатов Сейма, девять было против, 13 воздержались.

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Таким образом, предусмотрено:

введение собственного участия в оплате за проживание,

ограничение соцвыплат в случае выезда украинцев из Польши.

Закон предусматривает, что украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу. После этого украинцы будут платить за проживание в таких местах.

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Так, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, с марта 2023 вынуждены будут платить 50% средств собственного содержания, но не более 40 злотых в сутки (более 300 грн).

С мая 2023 года им нужно будет покрывать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки (500 грн).

В то же время это не касается уязвимых категорий:

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инвалидов,

лиц пенсионного возраста,

беременных,

женщин с детьми до года,

женщин с тремя детьми и более,

лиц в сложной ситуации.

Они и дальше будут проживать в таких местах бесплатно.

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Другие изменения предполагают "заморозку" выплат социальной помощи гражданам Украины в момент выезда из Польши.

Это положение будет предусматривать, что если кто-нибудь будет каждый раз выезжать из Польши, то социальная помощь, которую выплачивают гмины (административная единица Польши) или ZUS, будет замораживаться.

Если пребывание за пределами Польши будет составлять более 30 дней, то гражданин Украины потеряет предоставленный статус , поэтому потеряет право на социальную помощь. Социальный статус может быть восстановлен в случае, если украинец снова будет убегать от войны в Украине в результате военных действий на территории страны.

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