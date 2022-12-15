В Киеве открылись новогодние ярмарки: сколько стоят елки

Самыми дорогими оказались искусственные деревья - от 2 до 25 тысяч гривен

В Киеве открылись новогодние ярмарки. Цены на елки в этом году значительно увеличились.

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Елки стоят от 800 грн. до 3 тыс. 500 гривен.

Цены на сосны стартуют от 500 гривен. Самые дорогие стоят 2 тысячи гривен.

Самыми дорогими оказались искусственные деревья - от 2 до 25 тысяч гривен.

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Ранее в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщали, что в этом году елки привезут из лесных хозяйств Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Ранее мы писали, что решение о праздновании во время войны Нового 2023 года принимает руководство городов Украины.