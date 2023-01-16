Выплаты 6600 гривен от ООН: возобновлена регистрация

Где можно подать заявку и кто может претендовать на средства

В Украине возобновили прием заявок на денежную помощь от УВКБ ООН. Об этом информирует благотворительный фонд "Право на защиту".

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За выплатами можно в следующих областях:

Харьковская область:

Харьков, ул. Гимназическая набережная 26, помещение Центрального ЦНАПа. Запись в электронную очередь ведется через телеграмм-канал: https://t.me/unhcr_help_kharkiv.

Днепропетровская область:

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Днепр, ул. Староказацкая 38, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00;

Кривой Рог, проспект Мира 28, за остановкой "1-я городская больница", телефон: +38(068)473-96-19; с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале: https://t.me/unhcr_help_dnipro.

Львовская область :

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Львов, ул. Стрыйская 45в, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00;

телеграмм-канал: https://t.me/Registration_help.

Черниговская область:

Чернигов, ул. Пятницкая, 49, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.

Расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале: https://t.me/unhcr_help_che.

Сумская область:

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Сумы ул. Новоместенская, 1, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00;

мобильные выездные группы по Сумской области. Отслеживать их расписание можно в телеграмм-канале: https://t.me/unhcr_help_sumy.

Полтавская область:

Полтава, площадь Павленковская, 3б, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 17:00;

Кременчуг, ул. Ватутина 9, с понедельника по пятницу 08:00 – 6:00;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале: https://t.me/unhcr_help_poltava.

Запорожская область:

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Запорожье, ул. Независимой Украины, 72 помещения №154 (вход с площади Маяковского) с понедельника по пятницу 09:00 - 15:00;

Регистрация только по предварительной записи +38 063 387 93 16 (09:00-15:00).

Расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале: https://t.me/unhcr_help_zaporizhzhia.

Черкасская область:

Черкассы, ул. Лазарева 6/1 (возле облгосадминистрации, остановка транспорта – "Соборная площадь"), с понедельника по пятницу 09:00 – 17:00, телефон: (093) 191-01-20;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале: https://t.me/unhcr_help_cherkasy;

Кировоградская область:

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Кропивницкий, ул. Пашутинская, 31-а, офисное помещение (возле ЦНАПа). График работы: с понедельника по пятницу 09:00 – 18:00, телефон: (050) 711 63 50;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале: https://t.me/kropyvnytslyirefugee.

Одесская область:

Одесса, Сабанский переулок, 3 (вход с переулка), с понедельника по пятницу 10:00 – 18:00;

Измаил, пр-т. Мира, 9 (корпус Измаильского государственного университета, каб. №108), с понедельника по пятницу 10:00 – 18:00;

расписание работы мобильных групп по области можно отслеживать в телеграмм-канале: https://t.me/unhcr_help_odesa.

Кто может претендовать на получение помощи от ООН:

вынужденно перемещенные лица,

пострадавшие от военных действий в определенных регионах,

вернувшиеся к своему постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).

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За выплатой могут обратиться жители Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областей, которые не были переселенцами.

Обращаться можно, если семья не получала помощь от международных организаций раньше и имеет доход менее 5400 гривен на человека.

Помощь окажут только семьям, относящимся к категории уязвимости:

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семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше).

семья, которую возглавляет одна одинокая/ несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями, а именно с: инвалидностью, хроническими заболеваниями. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей.

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

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