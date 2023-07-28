- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2023
Рождество в Украине будут праздновать в декабре: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий перенос дат празднования трех государственных праздников: Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Об этом говорится в карточке законопроекта №9431.
Читайте также: Праздники в Украине: Рада проголосовала за смену дат
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Новые даты праздников:
Читайте также: Рождество в Украине: ПЦУ определилась с датой празднования
- Отныне Рождество будет праздноваться 25 декабря, вместо этого 7 января исключили из перечня праздничных и выходных дней.
- 15 июля будут праздновать День Украинской Государственности (вместо 28 июля), когда чтят память Владимира Великого;
- 1 октября будут отмечать День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября), которое связано с украинскими военными традициями в честь Дня Покрова Пресвятой Богородицы.
В пояснительной записке законопроекта указывалось, что в условиях полномасштабной войны РФ против Украины идет мощное возрождение украинской нации.
Читайте также: Финансовый гороскоп по дате рождения: кто считается баловнем судьбы
Отметим. что архиерейский собор ПЦУ 24 мая 2023 года в Киево-Печерской лавре проголосовал за смену церковного календаря от 1 сентября этого же года. Речь идет о переходе на новоюлианский календарь, который предусматривает другие даты празднования ряда религиозных праздников:
- празднование Рождества – 25 декабря,
- Покровы – 1 октября,
- святого Николая – 6 декабря,
- Крещение – 6 января.
Ранее мы писали, что Поместный Собор Православной Церкви Украины, который проходил в соборе святой Софии Киевской, принял решение о переходе на новоюлианский календарь.