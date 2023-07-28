Рождество в Украине будут праздновать в декабре: Зеленский подписал закон

Также изменились даты празднования Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий перенос дат празднования трех государственных праздников: Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Об этом говорится в карточке законопроекта №9431.

Читайте также: Праздники в Украине: Рада проголосовала за смену дат

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Новые даты праздников:

Читайте также: Рождество в Украине: ПЦУ определилась с датой празднования

Отныне Рождество будет праздноваться 25 декабря, вместо этого 7 января исключили из перечня праздничных и выходных дней.

15 июля будут праздновать День Украинской Государственности (вместо 28 июля), когда чтят память Владимира Великого;

1 октября будут отмечать День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября), которое связано с украинскими военными традициями в честь Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

В пояснительной записке законопроекта указывалось, что в условиях полномасштабной войны РФ против Украины идет мощное возрождение украинской нации.

Читайте также: Финансовый гороскоп по дате рождения: кто считается баловнем судьбы

Отметим. что архиерейский собор ПЦУ 24 мая 2023 года в Киево-Печерской лавре проголосовал за смену церковного календаря от 1 сентября этого же года. Речь идет о переходе на новоюлианский календарь, который предусматривает другие даты празднования ряда религиозных праздников:

празднование Рождества – 25 декабря,

Покровы – 1 октября,

святого Николая – 6 декабря,

Крещение – 6 января.

Ранее мы писали, что Поместный Собор Православной Церкви Украины, который проходил в соборе святой Софии Киевской, принял решение о переходе на новоюлианский календарь.