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Рождество в Украине будут праздновать в декабре: Зеленский подписал закон

Также изменились даты празднования Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины
 |  Автор: Ольга Опенько
Рождество в Украине будут праздновать в декабре: Зеленский подписал закон
Иллюстративное фото / depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий перенос дат празднования трех государственных праздников: Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Об этом говорится в карточке законопроекта №9431.

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Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Новые даты праздников:

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  • Отныне Рождество будет праздноваться 25 декабря, вместо этого 7 января исключили из перечня праздничных и выходных дней.
  • 15 июля будут праздновать День Украинской Государственности (вместо 28 июля), когда чтят память Владимира Великого;
  • 1 октября будут отмечать День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября), которое связано с украинскими военными традициями в честь Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

В пояснительной записке законопроекта указывалось, что в условиях полномасштабной войны РФ против Украины идет мощное возрождение украинской нации.

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Отметим. что архиерейский собор ПЦУ 24 мая 2023 года в Киево-Печерской лавре проголосовал за смену церковного календаря от 1 сентября этого же года. Речь идет о переходе на новоюлианский календарь, который предусматривает другие даты празднования ряда религиозных праздников:

  • празднование Рождества – 25 декабря,
  • Покровы – 1 октября,
  • святого Николая – 6 декабря,
  • Крещение – 6 января.

Ранее мы писали, что Поместный Собор Православной Церкви Украины, который проходил в соборе святой Софии Киевской, принял решение о переходе на новоюлианский календарь.

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