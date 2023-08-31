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В Киеве вводятся новые пропуска на авто для проезда в комендантский час

Пропуски запрещено размещать под стеклом
 |  Автор: Ольга Опенько
В Киеве вводятся новые пропуска на авто для проезда в комендантский час
Иллюстративное фото / depositphotos

С 25 сентября в Киеве вводятся пропуски нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

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Заявки на получение пропусков можно подавать с 4 сентября в Центральное управление Военной службы правопорядка.

Так, система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти.

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"Напоминаю, что эти пропуски запрещено размещать под стеклом или на другом видном месте. Они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных. Согласно процедуре старые пропуска должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка. Жителям и гостям Киева напоминаю: комендантский час является обязательной нормой в условиях военного положения. Будьте сознательны и не нарушайте правила", - добавил Попко.

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