Канада ввела новую миграционную программу для украинцев

Прием заявок на участие в программе будет открыт 23 октября

Канада ввела новую временную миграционную программу, которая позволяет украинцам, близким родственникам, канадцев получить разрешение на постоянное проживание. Об этом информирует министерство иммиграции Канады.

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Прием заявок на участие в программе будет открыт 23 октября.

Воспользоваться программой смогут:

граждане Украины, близкие родственники которых имеют канадское гражданство или статус постоянного жителя Канады. Согласно программе, близкими родственниками считаются дети, родители, бабушки и дедушки, супруги, а также братья и сестры.

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Программа также позволяет подать заявку гражданам третьих стран, если их жена или муж имеют украинское гражданство, но не могут уехать из Украины или же погибли или пропали без вести.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада объявила о временной миграционной программе, которая позволяла украинским беженцам бесплатно получить трехлетнее разрешение на работу и проживание в Канаде.

Ранее мы писали, что правительство внесло изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.