Военкомы в Украине могли незаконно обогатиться более чем на 250 млн, - НАПК

Одной из коррупционных практик является получение неправомерной выгоды за предоставление военнообязанным возможности избежать мобилизации

Национальное агентство по предотвращению коррупции за последние полгода выявило у военкомов необоснованные активы и признаки незаконного обогащения более чем на 255 миллионов гривен. Об этом информирует Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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В частности, в июле 2023 года работники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову за незаконное обогащение более чем 188 млн грн и умышленное уклонение от несения службы. В основу подозрения легли материалы НАПК.

В поле зрения НАПК попал его подчиненный (заместитель начальника ТЦК – начальник сектора комплектования Одесского областного ТЦК) Денис Галушко. Мониторинг образа жизни военкома выявил признаки коррупционного уголовного правонарушения, которые свидетельствуют о его незаконном обогащении более чем на 14 млн грн.

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В октябре НАПК на основании информации из материалов уголовного производства, полученной от следователей Национальной полиции в Николаевской области, а также проведенного мониторинга образа жизни, выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о незаконном обогащении начальника Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслава Кушнерова на сумму почти 47 млн грн.

Так, в собственности его жены, матери, тещи и сына была обнаружена недвижимость и автопарк.

К тому же, НАПК выявило признаки незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн и у руководителя Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикало. Его отец и жена на протяжении последних лет приобрели движимое и недвижимое имущество за средства, законность происхождения которых доказать не смогли. Дело передано в специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.

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Также, заместитель начальника Полтавского областного ТЦК приобрел необоснованные активы, которые выявило НАПК. Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн грн.

При этом, начальник Самборского районного ТЦК Львовской области и его жена в течение 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества. Разница между стоимостью активов и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн.

Одной из самых распространенных коррупционных практик, которая создает условия для незаконного обогащения военкомов, является получение ими неправомерной выгоды за предоставление военнообязанным возможности избежать мобилизации из-за признания лица непригодным к службе решением ВЛК.

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