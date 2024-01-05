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В Киеве коммунальщикам разрешили нарушать комендантский час

Обслуживающие организации должны безотлагательно провести внеочередную проверку отопительных сетей
 |  Автор: Ольга Опенько
В Киеве коммунальщикам разрешили нарушать комендантский час
Иллюстративное фото / depositphotos

Управляющим компаниям Киева было поручено не допустить замерзания систем отопления в случае чрезвычайных ситуаций. В связи с этим коммунальщики смогут передвигаться по городу в комендантский час. Об этом сообщает пресс-служба КМВА.

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Совет обороны Киева поручил жилищно-эксплуатационным предприятиям, управляющим компаниям всех форм собственности, ОСМД и ЖСК подготовиться, чтобы предотвратить заморозку системы отопления в случае чрезвычайной ситуации, вызванной вражескими обстрелами.

"Для этого оперативный персонал сможет передвигаться по городу в комендантский час при наличии паспорта и служебного удостоверения", - отмечают на портале городских властей.

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Так, обслуживающие организации должны безотлагательно провести внеочередную проверку чердаков и технических этажей жилых домов, где расположены отопительные сети.

Кроме того, Совет обороны постановил срочно ликвидировать выявленные недостатки, а именно восстановить нарушенную теплоизоляцию, закрыть окна в местах общего пользования и технических помещениях, устранить сквозняки.

Ранее мы писали, что законопроект предусматривает демобилизацию военных через 18 месяцев службы, а также освобождение срочников через месяц после вступления закона в силу и отсрочку от мобилизации на 12 месяцев.

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