В Киеве коммунальщикам разрешили нарушать комендантский час

Обслуживающие организации должны безотлагательно провести внеочередную проверку отопительных сетей

Управляющим компаниям Киева было поручено не допустить замерзания систем отопления в случае чрезвычайных ситуаций. В связи с этим коммунальщики смогут передвигаться по городу в комендантский час. Об этом сообщает пресс-служба КМВА.

Читайте также: Война в Украине: уровень поддержки США изменится

Совет обороны Киева поручил жилищно-эксплуатационным предприятиям, управляющим компаниям всех форм собственности, ОСМД и ЖСК подготовиться, чтобы предотвратить заморозку системы отопления в случае чрезвычайной ситуации, вызванной вражескими обстрелами.

"Для этого оперативный персонал сможет передвигаться по городу в комендантский час при наличии паспорта и служебного удостоверения", - отмечают на портале городских властей.

Читайте также: ООН призывает Россию и Украину к "немедленным шагам по деэскалации" войны

Так, обслуживающие организации должны безотлагательно провести внеочередную проверку чердаков и технических этажей жилых домов, где расположены отопительные сети.

Кроме того, Совет обороны постановил срочно ликвидировать выявленные недостатки, а именно восстановить нарушенную теплоизоляцию, закрыть окна в местах общего пользования и технических помещениях, устранить сквозняки.

Ранее мы писали, что законопроект предусматривает демобилизацию военных через 18 месяцев службы, а также освобождение срочников через месяц после вступления закона в силу и отсрочку от мобилизации на 12 месяцев.