Субсидии в Украине: как изменится начисление с 1 мая

Если данные об имущественном положении или составе семьи не изменились, субсидию назначат до 30 апреля 2025 года

Для большинства украинских граждан автоматически пересчитывается жилищная субсидия на неотапливаемый сезон. Если данные об имущественном положении или составе семьи не изменились, субсидию назначат до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Читайте также: Хватит ли Украине денег на пенсии и субсидии: ответ

Однако существуют определенные категории среди получателей субсидии, которым она будет назначена по их обращению. Для этого нужно подать заявление и декларацию о доходах и расходах.

Назначение жилищной субсидии на следующий сезон жилищная выполняется по личному обращению, если:

В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

Фактическое количество проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

Заявитель (или член домохозяйства) арендует жилое помещение и оплачивает за него жилищно-коммунальные услуги;

Домохозяйство претендует на назначение субсидии на приобретение сжиженного газа, жидкого или твердого печного бытового топлива.

Читайте также: Прибавка к пенсии в мае: кто может претендовать

По обращению жилищную субсидию предоставляют также тем украинским потребителям, которые имеют на нее право, но не получали субсидию в отопительный сезон. Правительство напоминает, что при подаче заявления субсидия назначается в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.

Ранее мы писали, что правление Национального банка Украины решило снизить учетную ставку до 13,5% с 26 апреля 2024 года.