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В Украине обновили выплаты военнослужащим: цифры

Сколько будут получать защитники
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине обновили выплаты военнослужащим: цифры
Иллюстративное фото / Getty Images

Кабинет Министров обновил выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины. Сколько будут получать защитники, рассказали в Министерстве обороны.

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Так, военный, который воюет непосредственно на линии соприкосновения, будет получать 20 100 грн основного денежного обеспечения, а также 100 тысяч грн за участие в боевых действиях и 70 тысяч грн за каждые 30 дней на линии боевого соприкосновения.

Единовременная денежная помощь при заключении контракта в 2024 году составляет:

  • рядовой состав - 24 224 грн;
  • сержантский и старшинский состав - 27 252 грн;
  • офицерский состав - 30 280 грн.

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Дополнительное вознаграждение инструкторам учебных центров - 15 000-30 000 грн.

Вознаграждение курсантам за особенности обучения во время военного положения (особого периода) - 2350 грн. Размер выплаты в случае плена или пропажи без вести - 100 000 грн.

Ранее мы писали о том, что Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году.

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