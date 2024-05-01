В Украине обновили выплаты военнослужащим: цифры

Сколько будут получать защитники

Кабинет Министров обновил выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины. Сколько будут получать защитники, рассказали в Министерстве обороны.

Читайте также: В Украине из-за войны появилась новая профессия

Так, военный, который воюет непосредственно на линии соприкосновения, будет получать 20 100 грн основного денежного обеспечения, а также 100 тысяч грн за участие в боевых действиях и 70 тысяч грн за каждые 30 дней на линии боевого соприкосновения.

Единовременная денежная помощь при заключении контракта в 2024 году составляет:

рядовой состав - 24 224 грн;

сержантский и старшинский состав - 27 252 грн;

офицерский состав - 30 280 грн.

Читайте также: Война в Украине: с какими болезнями не могут мобилизовать

Дополнительное вознаграждение инструкторам учебных центров - 15 000-30 000 грн.

Вознаграждение курсантам за особенности обучения во время военного положения (особого периода) - 2350 грн. Размер выплаты в случае плена или пропажи без вести - 100 000 грн.

Ранее мы писали о том, что Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году.