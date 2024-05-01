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В Украине обновили выплаты военнослужащим: цифры
Кабинет Министров обновил выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины. Сколько будут получать защитники, рассказали в Министерстве обороны.
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Так, военный, который воюет непосредственно на линии соприкосновения, будет получать 20 100 грн основного денежного обеспечения, а также 100 тысяч грн за участие в боевых действиях и 70 тысяч грн за каждые 30 дней на линии боевого соприкосновения.
Единовременная денежная помощь при заключении контракта в 2024 году составляет:
- рядовой состав - 24 224 грн;
- сержантский и старшинский состав - 27 252 грн;
- офицерский состав - 30 280 грн.
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Дополнительное вознаграждение инструкторам учебных центров - 15 000-30 000 грн.
Вознаграждение курсантам за особенности обучения во время военного положения (особого периода) - 2350 грн. Размер выплаты в случае плена или пропажи без вести - 100 000 грн.
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