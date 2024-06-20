Для военнообязанных, защитников и их семей запустили чат-бот

В Украине появился онлайн-консультант

Министерство обороны Украины запустило новый онлайн-консультант в форме чат-бота "Армия+" в мессенджере Telegram. Этот чат-бот предназначен для поддержки военнообязанных, военных и их семей, предоставляя полезную информацию по различным вопросам, связанным с военной службой и мобилизацией.

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Основные функции чат-бота "Армия+":

Информация о мобилизации: Бот предоставляет данные о текущих процедурах мобилизации и необходимых шагах для военнообязанных. ТЦК (территориальные центры комплектования): Пользователи могут получить сведения о работе и контактах территориальных центров комплектования. Военно-врачебная комиссия: Чат-бот объясняет порядок прохождения военно-врачебной комиссии и предоставляет информацию о медицинских осмотрах. Отсрочка от службы: Бот предоставляет информацию о критериях и процессе получения отсрочки от военной службы. Денежное обеспечение: Информация о выплатах, пособиях и других финансовых вопросах, касающихся военнослужащих и их семей.

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Как пользоваться чат-ботом "Армия+":

Перейти по ссылке на бот. Выбрать подходящую категорию вопросов. Получить быстрые и точные ответы на свои вопросы.

Цель чат-бота:

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Создание "Армия+" направлено на упрощение доступа к важной информации для военных и их семей, а также для гражданских лиц, связанных с военной службой. Это поможет повысить осведомленность и снизить стресс, связанный с процессами мобилизации и военной службы.

Запуск такого инструмента демонстрирует стремление Министерства обороны Украины поддерживать военных и их семьи, предоставляя им удобные и современные средства коммуникации и информации.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.