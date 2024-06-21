Отключения света в Украине 22 июня: графики

0блэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00

В субботу, 22 июня, стабилизационные отключения электроэнергии будут применять по всей территории Украины с 16:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

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"22 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что с 18:00 до 23:00 объем ограничений энергоснабжения будет больше.

Причина ограничений - последствия массированных ударов россиян по энергообъектам.

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Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ранее мы писали, что восстановление энергосистемы Украины нуждается в международной помощи.