Сколько зарабатывают украинские беженцы в Германии и Нидерландах

Около 70% украинцев в Германии и 73% в Нидерландах оценивают свое финансовое состояние как среднее

Согласно результатам совместного исследования Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета, работающие в Германии украинцы зарабатывают в среднем 1334 евро в месяц чистыми, а в Нидерландах – 1104 евро.

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В Германии более четверти респондентов (28%) указали, что их чистая зарплата составляет от 1500 до 1999 евро. При этом 22% зарабатывают менее 499 евро. В Нидерландах четверть респондентов получают от 1000 до 1499 евро, еще четверть – от 500 до 999 евро, и оставшиеся 25% имеют зарплату ниже 499 евро.

Около 70% украинцев в Германии и 73% в Нидерландах оценивают свое финансовое состояние как среднее. Большинство украинцев в обеих странах полагаются на местную финансовую помощь: 63% в Германии и 81% в Нидерландах.

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Исследование также показало, что почти половина украинских мигрантов в Германии (47%) и Нидерландах (48%) готовы посещать курсы для повышения профессиональной квалификации, оплачивая их самостоятельно или деля расходы с работодателями. Это свидетельствует о высокой мотивации украинских мигрантов к профессиональному развитию.

Михалина Селевич, директор по международному развитию Миграционной платформы EWL, прокомментировала: "Это свидетельствует о высокой мотивации украинских мигрантов".

Ранее мы писали, что МВФ прогнозирует резкий рост зарплат в Украине.