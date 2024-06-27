Рынок труда: в каких отраслях больше всего выросли зарплаты

Как изменилась средняя заработная плата в наиболее востребованных отраслях

OLX Работа проанализировала изменение средней заработной платы в наиболее популярных отраслях на своей платформе с декабря 2023 года по май 2024 года. Согласно релизу компании результаты следующие:

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Розничная торговля, продажи и закупки:

Рост на 6,7% (с 16,4 тыс. грн до 17,5 тыс. грн).

Логистика / Склад / Доставка:

Небольшое увеличение на 1,6% (с 24,2 тыс. грн до 24,6 тыс. грн).

Производство / рабочие специальности:

Повышение на 5,3% (с 20 тыс. грн до 21,2 тыс. грн).

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Гостинично-ресторанный бизнес / Туризм:

Рост на 5,4% (с 16,3 тыс. грн до 17,2 тыс. грн).

Строительство / облицовочные работы:

Незначительное увеличение на 1,8% (с 27,3 тыс. грн до 27,8 тыс. грн).

Клининг / Домашний персонал:

Увеличение на 7,6% (с 12,7 тыс. грн до 13,7 тыс. грн).

СТО / автомойки:

Рост на 3,4% (с 27,6 тыс. грн до 28,6 тыс. грн).

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Охрана/безопасность:

Единственная категория с понижением зарплаты на 7,8% (с 15,7 тыс. грн до 14,5 тыс. грн).

Красота / фитнес / спорт:

Увеличение на 10% (с 18,5 тыс. грн до 20,4 тыс. грн).

Административный персонал / HR / Секретариат:

Наибольший рост заработной платы среди всех категорий - на 14% (с 17,6 тыс. грн до 20,1 тыс. грн).

Эти изменения отражают динамику зарплат в различных отраслях и могут служить индикатором экономических трендов и востребованности специалистов в Украине.

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