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Рынок труда: в каких отраслях больше всего выросли зарплаты
OLX Работа проанализировала изменение средней заработной платы в наиболее популярных отраслях на своей платформе с декабря 2023 года по май 2024 года. Согласно релизу компании результаты следующие:
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Розничная торговля, продажи и закупки:
- Рост на 6,7% (с 16,4 тыс. грн до 17,5 тыс. грн).
Логистика / Склад / Доставка:
- Небольшое увеличение на 1,6% (с 24,2 тыс. грн до 24,6 тыс. грн).
Производство / рабочие специальности:
- Повышение на 5,3% (с 20 тыс. грн до 21,2 тыс. грн).
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Гостинично-ресторанный бизнес / Туризм:
- Рост на 5,4% (с 16,3 тыс. грн до 17,2 тыс. грн).
Строительство / облицовочные работы:
- Незначительное увеличение на 1,8% (с 27,3 тыс. грн до 27,8 тыс. грн).
Клининг / Домашний персонал:
- Увеличение на 7,6% (с 12,7 тыс. грн до 13,7 тыс. грн).
СТО / автомойки:
- Рост на 3,4% (с 27,6 тыс. грн до 28,6 тыс. грн).
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Охрана/безопасность:
- Единственная категория с понижением зарплаты на 7,8% (с 15,7 тыс. грн до 14,5 тыс. грн).
Красота / фитнес / спорт:
- Увеличение на 10% (с 18,5 тыс. грн до 20,4 тыс. грн).
Административный персонал / HR / Секретариат:
- Наибольший рост заработной платы среди всех категорий - на 14% (с 17,6 тыс. грн до 20,1 тыс. грн).
Эти изменения отражают динамику зарплат в различных отраслях и могут служить индикатором экономических трендов и востребованности специалистов в Украине.
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