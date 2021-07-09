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Курс валют на 09.07.2021: доллар незначительно подешевел

Евро дорожает
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 09.07.2021: доллар незначительно подешевел
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 9 июля 2021 года. 

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.  

Курс валют на 9.07.2021: Доллар подешевел на копейку

  • 100 долларов США - 2728 грн (27,28 за доллар, -1 коп.)  
  • 100 евро - 3231 грн (32,31 за евро, +2 коп.) 
  • 100 российских рублей - 36,4 грн (3,64 за 10 рублей, -4 коп.)
  • 100 польских злотых - 710 грн (7,10 за злотый, -4 коп

Курс валют на межбанке 9 июля 2021 года 

На межбанковском рынке на 9.07.2021 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 27,30/27,33
  • евро (покупка / продажа) - 32,37/ 32,40
  • рубль (покупка / продажа) - 0,3645/ 0,3650

Курс валют на черном рынке 9 июля 2021 года 

На черном рынке на 9.07.2021 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 27,20/ 27,29
  • евро (покупка / продажа) - 32,15/ 32,50
  • рубль (покупка / продажа) - 0,3550/ 0,3750

Ранее мы писали, что фальшивые гривны заполонили Украину. НБУ дал рекомендации как распознать подделку. Проверка на подлинность заключается в проверке рельефа банкноты, наличия водяных знаков и элементов защиты.

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