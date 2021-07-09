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Курс валют на 09.07.2021: доллар незначительно подешевел
Евро дорожает
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 9 июля 2021 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 9.07.2021: Доллар подешевел на копейку
- 100 долларов США - 2728 грн (27,28 за доллар, -1 коп.)
- 100 евро - 3231 грн (32,31 за евро, +2 коп.)
- 100 российских рублей - 36,4 грн (3,64 за 10 рублей, -4 коп.)
- 100 польских злотых - 710 грн (7,10 за злотый, -4 коп
Курс валют на межбанке 9 июля 2021 года
На межбанковском рынке на 9.07.2021 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 27,30/27,33
- евро (покупка / продажа) - 32,37/ 32,40
- рубль (покупка / продажа) - 0,3645/ 0,3650
Курс валют на черном рынке 9 июля 2021 года
На черном рынке на 9.07.2021 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 27,20/ 27,29
- евро (покупка / продажа) - 32,15/ 32,50
- рубль (покупка / продажа) - 0,3550/ 0,3750
Ранее мы писали, что фальшивые гривны заполонили Украину. НБУ дал рекомендации как распознать подделку. Проверка на подлинность заключается в проверке рельефа банкноты, наличия водяных знаков и элементов защиты.
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