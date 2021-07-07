Фальшивые гривны в Украине: как распознать подделку

Проверка на подлинность заключается в проверке рельефа банкноты, наличия водяных знаков и элементов защиты

| Автор: Ольга Опенько

В Украине растет количество поддельных денег. Фальшивые банкноты национальной валюты можно быстро выявить за три шага. Об этом информирует Национальный банк Украины.

В частности, чтобы отличить настоящую купюру от фальшивой нужно проверить рельеф банкноты, наличие водяных знаков и элементов защиты с кинетическим эффектом.

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Во-первых, банкноту стоит проверить на ощупь. Банкнотная бумага тактильно отличается от обычной бумаги. Кроме того, на настоящей купюре присутствует рельефность изображения с лицевой стороны. В частности, нужно ощупать надписи и изображения, а также фрагмент портрета.

Во-вторых, нужно поднести банкноту на свет и проверить водяные знак. Отмечается, что на свету проявляется портрет исторического деятеля и цифрового обозначения номинала.

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Кроме того, так можно проверить сквозной элемент (совмещенное изображение). Цифровое обозначение должно быть без разрывов и смещений.

В-третьих, чтобы проверить банкноту, стоит изменить угол ее наклона. Направление движения фонового изображения ленты должно меняться, а также легко увидеть кинетический эффект - постепенные изменения и переходы цветов.

Ранее мы писали, что международные резервы Украины выросли. Так, за июнь текущего года резервы выросли до 28 357,7 млн долларов. Это на 518 млн долларов (2%) больше, чем было на начало месяца.