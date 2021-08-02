Витренко рассказал о своих доходах в "Нафтогазе"

Витренко осудил действия Наблюдательного совета, который не отчитывался о многомиллионных премиях за 2020 год

Стала известна заработная плата председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. О своих доходах в "Нафтогазе" Витренко рассказал в интервью "Радио Свобода".

Читайте также: Цены на газ в Украине могут снизиться: Витренко назвал условия

Таким образом, его месячная зарплата в "Нафтогазе" составляет 50 тысяч гривен. Об окладе Андрея Коболева, который составлял более 21 миллиона гривен в год, председатель "Нафтогаза" высказался неоднозначно.

"Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения... Он получил реальные деньги. Пришел в банк соответственно и получил все деньги. Хотя создал впечатление у журналистов, что он деньги не получал. Это отдельная такая ситуация", - заявил Витренко.

Читайте также: "Газпром" шантажирует Европу ценами на газ - Витренко

Также Юрий Витренко заявил, что Наблюдательный совет, который не отчитывался о многомиллионных премиях для работников "Нафтогаза" за 2020 год, нарушил правила.

Ранее мы писали, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена применить новые подходы к поставкам газа для бытовых потребителей. В частности, по словам главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко, новшества коснутся безопасности поставок голубого топлива домохозяйствам.