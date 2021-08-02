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Витренко рассказал о своих доходах в "Нафтогазе"

Витренко осудил действия Наблюдательного совета, который не отчитывался о многомиллионных премиях за 2020 год
 |  Автор: Ольга Опенько
Витренко рассказал о своих доходах в "Нафтогазе"
Юрий Витренко / naftogaz.com

Стала известна заработная плата председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. О своих доходах в "Нафтогазе" Витренко рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Таким образом, его месячная зарплата в "Нафтогазе" составляет 50 тысяч гривен. Об окладе Андрея Коболева, который составлял более 21 миллиона гривен в год, председатель "Нафтогаза" высказался неоднозначно.

"Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения... Он получил реальные деньги. Пришел в банк соответственно и получил все деньги. Хотя создал впечатление у журналистов, что он деньги не получал. Это отдельная такая ситуация", - заявил Витренко.

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Также Юрий Витренко заявил, что Наблюдательный совет, который не отчитывался о многомиллионных премиях для работников "Нафтогаза" за 2020 год, нарушил правила.

Ранее мы писали, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена применить новые подходы к поставкам газа для бытовых потребителей. В частности, по словам главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко, новшества коснутся безопасности поставок голубого топлива домохозяйствам.

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