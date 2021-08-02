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Выходные дни в августе: как будут работать банки
24 августа украинцы празднуют государственный праздник - День Независимости. В связи с этим, граждане получат дополнительный выходной день. Кроме того, запланирован еще дополнительный выходной – 23 августа, пишет bigmir.net.
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Таким образом, рабочий день для банковской системы с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.
С субботы по вторник включительно межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) будут осуществляться датой 25 августа. Также 23 августа банки могут осуществлять кассовые операции.
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В свою очередь, межбанковские переводы через СЭП 28 августа будут осуществляться датой этого банковского дня.
Финучреждения могут проводить платежи на межбанке почти круглосуточно в праздничные дни, потому что СЭП работает в режиме 23/7.
Ранее мы писали о выходных днях в сентябре 2021 в Украине. Первый месяц осени традиционно считается временем, когда все возвращаются к трудовым будням после жаркого лета. В сентябре государственных праздников нет, поэтому и на дополнительные выходные рассчитывать не приходится. Однако время для прогулок найдется.