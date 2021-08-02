Выходные дни в сентябре 2021 в Украине - когда и как отдыхаем

Выходные и праздничные дни в сентябре 2021 года. Государственные и православные праздники в сентябре 2021 года

Осень уже на пороге, не успеем оглянуться, и наступит сентябрь. Первый месяц осени традиционно считается временем, когда все возвращаются к трудовым будням после жаркого лета. В сентябре государственных праздников нет, поэтому и на дополнительные выходные рассчитывать не приходится. Однако время для пикников и прогулок найдется, пишет bigmir.net.

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Всего в сентябре 2021 года 30 дней и из них 22 рабочих и 8 выходных. Так, рабочими в сентябре будут 1-3; 6-10; 13-17; 20-24 и 27-30 числа включительно.

Выходными, соответственно - 4-5; 11-12; 18-19 и 25-26 сентября.

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Значимые даты сентября не являются государственными праздниками, но День знаний - 1 сентября отмечается каждый год в Украине линейками и городскими фестивалями для украинских школьников и студентов.

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Кроме того, украинцы получат ряд других праздничных дней.

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Календарь праздничных дней на сентябрь 2021

1 сентября - День знаний;

2 сентября - День нотариата;

6 сентября - Международный день предпринимателя;

8 сентября - День солидарности журналистов;

9 сентября - Международный день красоты;

12 сентября - День программиста; День физкультуры и спорта;

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13 сентября - День танкиста;

16 сентября - День HR-менеджера;

17 сентября - День спасателя;

19 сентября - День фармацевта;

21 сентября - День мира;

27 сентября - День машиностроителя; День туризма; День воспитателя;

30 сентября - День переводчика; Всеукраинский день библиотек.

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Также сентябрь богат на православные праздники. Основными церковными сентябрьскими праздниками являются:

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11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предтeчи;

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

27 сентября — Воздвижение Честного Креста Господня.

21 (8) сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый главный праздник в новом церковном году. Рождество Богородицы считается одним из 12 главных праздников. Согласно Библии, Приснодева Мария родилась в Назарете в семье престарелых Иоакима и Анны, молившихся о даровании чада. Весть о том, что у них родится дочь, через которую будет даровано спасение всему миру, принес архангел Гавриил.

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27 сентября (14) – Воздвижение Креста Господня. В этот день христиане всего мира вспоминают о событии, связанном с радостью возвращения гроба Господня и Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос ради спасения человечества.

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11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот праздник не является одним из двунадесятых, тем не менее, он очень важен для христиан. В этот день почитается память великого пророка Иоанна.

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Кроме того православные будут праздновать:

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8 сентября — Сретение Владимирской иконы Пресвятoй Богородицы;

14 сентября — Начало индикта — церковное новолетие;

17 сентября — Иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина;

19 сентября — Михайлово Чудо — воспоминание чуда Архистратига Михаила;

24 сентября — Пpеподобного Силуана Афонского;

30 сентября — Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.

Ранее мы писали, что ежегодно, 24 августа, Украина отмечает важный праздник в истории - День Независимости. В 2021 году наша страна отмечает 30-летний юбилей. В этот день в стране государственный выходной.