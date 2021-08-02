В мире сменился самый богатый человек: кто занял место Безоса

Состояние Безоса оценивается в $192.4 млрд, теперь он идет вторым в рейтинге богатейших людей

Безос больше не самый богатый человек в мире / Facebook

В мировом рейтинге журнала Forbes сменился самый богатый человек. В частности, основатель компании Amazon Джефф Безос больше не является самым богатым. Об этом свидетельствуют данные на сайте Forbes.

Уточняется, что состояние Безоса оценивается в $192.4 млрд, и он занимает второе место в рейтинге богатейших людей.

В свою очередь, лидерство перешло французскому бизнесмену, президенту и CEO группы компаний LVMH Бернар Арно. Так, его состояние составляет уже $194.9 млрд.

Отметим, что LVMH – французская транснациональная компания, известный производитель предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët&Chandon, Hennessy и другие.

Читайте также: "Бедный папа": Как выйти из реестра должников по алиментам

На почетном третьем месте находится американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск, у которого состояние составляет - $179.4 млрд. Четвертым идет один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс ($131.6 млрд), замыкает пятерку богатейших – один из разработчиков и основателей Facebook Марк Цукерберг ($128.2 млрд).

Ранее мы писали, что – средний класс это промежуточный класс между бедными и богатыми. Он является главным оплотом формирования и функционирования гражданского общества. В мире около 3,7 миллиарда человек принадлежат к среднему классу, что составляет 48% населения. Средний класс в Украине существует, хоть это понятие и относительное. Стоит отметить, что по данным социологических исследований, в 2020 году 25% украинцев считали себя средним классом. Эксперты не так позитивно настроены и говорят, что на самом деле его представителей в Украине не более 10%.