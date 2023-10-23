В Евросоюзе могут ввести глобальный налог для миллиардеров

Эта сумма будет эквивалентна лишь 2% от почти $13 трлн, которыми владеют 2700 миллиардеров по всему миру

Налоговая обсерватория ЕС заявила, что правительства стран должны открыть новый фронт в международной борьбе с уклонением от уплаты налогов, введя глобальный минимальный налог на миллиардеров, который мог бы приносить $250 млрд ежегодно. Об этом пишет Reuters.

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Эта сумма будет эквивалентна лишь 2% от почти $13 трлн, которыми владеют 2700 миллиардеров по всему миру.

Отмечается, что личный налог миллиардеров зачастую намного меньше, чем платят другие налогоплательщики с меньшим состоянием, ведь они могут хранить свои деньги в подставных компаниях, защищающих их от налога на прибыль.

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Так, личный налог для миллиардеров в США составляет около 0,5%, а во имеющей высокий уровень налогообложения Франции он равен нулю. Бюджет президента США на 2024 год включал планы по 25% минимального налога для 0,01% самых богатых, но это предложение не было поддержано, поскольку законодатели озабочены угрозой прекращения работы правительства и приближения сроков финансирования.

Рост имущественного неравенства в некоторых странах увеличивает призывы к богатым гражданам нести большее налоговое бремя, поскольку государственные финансы пытаются справиться с огромными потребностями в финансировании климатических изменений и долгами, связанными с COVID-19.

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Хотя скоординированные международные усилия по налогообложению миллиардеров могут занять годы, обсерватория указала пример успеха правительств во всем, кроме отмены банковской тайны и уменьшения возможностей для транснациональных корпораций перемещать доходы в страны с низким уровнем налогообложения.

Отмечается, что хотя отмена банковской тайны и минимальный корпоративный налог прекратили конкуренцию между странами по поводу налоговых ставок, остаются многочисленные возможности уменьшить налоговые счета. Например, богачи все чаще сохраняют свое состояние в недвижимости, а не на оффшорных счетах, а компании могут использовать лазейки в 15% минимальном корпоративном налоге.

Ранее мы писали, что за последний год в Едином реестре должников прибавилось почти 1,2 млн долгов.