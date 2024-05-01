Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Рейтинг самых богатых людей мира обновился

На первом месте оказался французский бизнесмен Бернар Арно
 |  Автор: Ольга Опенько
Рейтинг самых богатых людей мира обновился
Иллюстративное фото / Getty Images

Издание Bloomberg обновило индекс миллиардеров мира.

На первом месте оказался французский бизнесмен Бернар Арно, который является президентом и CEO группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, компании, специализирующейся на производстве предметов роскоши. Его состояние оценивается в $215 млрд.

Читайте также: Богатейшие люди в мире удвоили состояние: цифры

На втором месте расположился американский предприниматель Джефф Безос, основатель интернет-магазина Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, с состоянием в $198 млрд.

Третье место занял американский инвестор и изобретатель Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla Inc., с состоянием в $194 млрд.

На четвертом месте оказался американский предприниматель Марк Цукерберг, основатель компании Meta, разработчик социальной сети Facebook, с состоянием в $153 млрд.

Читайте также: 1% самых богатых людей в мире завладел половиной всех новых богатств

И наконец, пятерку самых богатых людей мира возглавил американский бизнесмен, инвестор, писатель и филантроп Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft, с состоянием в $146 млрд.

Ранее мы писали, что НБУ планирует присоединение Украины к Единой зоне платежей  в евро.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
07.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.22 42.24 0.00
Продажа 39.76 42.87 0.00
Все курсы наличных валют...
07.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 39.36 42.40 0.43
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK