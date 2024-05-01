Рейтинг самых богатых людей мира обновился

На первом месте оказался французский бизнесмен Бернар Арно

Издание Bloomberg обновило индекс миллиардеров мира.

На первом месте оказался французский бизнесмен Бернар Арно, который является президентом и CEO группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, компании, специализирующейся на производстве предметов роскоши. Его состояние оценивается в $215 млрд.

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На втором месте расположился американский предприниматель Джефф Безос, основатель интернет-магазина Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, с состоянием в $198 млрд.

Третье место занял американский инвестор и изобретатель Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla Inc., с состоянием в $194 млрд.

На четвертом месте оказался американский предприниматель Марк Цукерберг, основатель компании Meta, разработчик социальной сети Facebook, с состоянием в $153 млрд.

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И наконец, пятерку самых богатых людей мира возглавил американский бизнесмен, инвестор, писатель и филантроп Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft, с состоянием в $146 млрд.

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