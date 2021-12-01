Курс валют на 01.12.2021: доллар растет

Евро подорожал на 28 копеек

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 декабря 2021 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 01.12.2021: Евро стремительно растет

100 долларов США – 2721 грн. (27,21 за доллар, +4 коп.)

100 евро – 3092 грн. (30,92 за евро, +28 коп.)

100 российских рублей – 36,5 грн. (3,65 за 10 рублей, +1 коп.)

100 польских злотых – 663 грн. (6,63 злотый, +11 коп.)

Курс валют на межбанке 1 декабря 2021 года

На межбанковском рынке на 01.12.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 27.15/27.17

евро (покупка / продажа) - 30.89/30.91

рубль (покупка / продажа) - 0.3659/0.3663

Курс валют на черном рынке 1 декабря 2021 года

На черном рынке на 01.12.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 27,15/27,25

евро (покупка / продажа) - 30,67/30,85

рубль (покупка / продажа) - 0,3580/0,3650

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2021 году составит около 3% после падения на 4,0% в прошлом году. Это хуже, чем прогноз за октябрь (3,1%).