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Курс валют на 01.12.2021: доллар растет
Евро подорожал на 28 копеек
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 декабря 2021 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 01.12.2021: Евро стремительно растет
- 100 долларов США – 2721 грн. (27,21 за доллар, +4 коп.)
- 100 евро – 3092 грн. (30,92 за евро, +28 коп.)
- 100 российских рублей – 36,5 грн. (3,65 за 10 рублей, +1 коп.)
- 100 польских злотых – 663 грн. (6,63 злотый, +11 коп.)
Курс валют на межбанке 1 декабря 2021 года
На межбанковском рынке на 01.12.2021 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 27.15/27.17
- евро (покупка / продажа) - 30.89/30.91
- рубль (покупка / продажа) - 0.3659/0.3663
Курс валют на черном рынке 1 декабря 2021 года
На черном рынке на 01.12.2021 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 27,15/27,25
- евро (покупка / продажа) - 30,67/30,85
- рубль (покупка / продажа) - 0,3580/0,3650
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2021 году составит около 3% после падения на 4,0% в прошлом году. Это хуже, чем прогноз за октябрь (3,1%).
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