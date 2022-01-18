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Зарплаты в Украине: 70% предприятий планируют поднять оклады работникам
Украинские работодатели (70,3%) ожидают роста затрат на одного работника в 2022 году. Об этом свидетельствует отчет Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2021 года.
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Кроме того, 28,1% предприятий прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне, и только 1,6% планируют снизить зарплаты.
Также второй квартал подряд респонденты прогнозируют увеличение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев – 2,9% (в ІІІ квартале 2021 года – 2,2%).
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Уточняется, что опрос НБУ был проведен среди руководителей 688 предприятий.
Ранее мы писали, что медианные зарплаты IT-архитекторов выросли до $6000 (около 168 тыс грн), зарплата Senior Java увеличилась на $800, но самая высокая медиана среди языков программирования - у Scala-разработчиков - $5300.