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Киев поднялся в рейтинге топ-100 "умных" городов
Столица Украины улучшила свои показатели в рейтинге смарт-городов. Об этом в Facebook заявил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации Юрий Таций.
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В частности, отмечается, что Всемирный центр конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологий и дизайна подготовили Smart City Index (индекс разумности городов) за 2021 год.
Таким образом, Киев попал в топ-100 и занял 82-е место.
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При оценке городов учитываются:
- показатели технологичности и инклюзивности,
- состояния экономики и экологии,
- качества жизни населения.
Так, самые низкие показатели у Киева:
- по заторам на дорогах – 18,7 (из 100),
- коррумпированности чиновников – 23,4,
- поиску доступного для аренды жилья (30% от месячной заработной платы) – 31,3.
Высокие показатели у столицы Украины в таких сферах:
- покупка билетов в музеи и театры в электронном виде (83 из 100),
- интернет-доступ к вакансиям (82,7).
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