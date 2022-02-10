Киев поднялся в рейтинге топ-100 "умных" городов

Столица Украины заняла 82 место

Столица Украины улучшила свои показатели в рейтинге смарт-городов. Об этом в Facebook заявил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации Юрий Таций.

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В частности, отмечается, что Всемирный центр конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологий и дизайна подготовили Smart City Index (индекс разумности городов) за 2021 год.

Таким образом, Киев попал в топ-100 и занял 82-е место.

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При оценке городов учитываются:

показатели технологичности и инклюзивности,

состояния экономики и экологии,

качества жизни населения.

Так, самые низкие показатели у Киева:

по заторам на дорогах – 18,7 (из 100),

коррумпированности чиновников – 23,4,

поиску доступного для аренды жилья (30% от месячной заработной платы) – 31,3.

Высокие показатели у столицы Украины в таких сферах:

покупка билетов в музеи и театры в электронном виде (83 из 100),

интернет-доступ к вакансиям (82,7).

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