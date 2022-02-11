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Кабмин разрешил продавцам в поселках не применять кассовые аппараты

Ранее Кабмин также освободил от обязательного применения РРО только предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в селах
 |  Автор: Ольга Опенько
Кабмин разрешил продавцам в поселках не применять кассовые аппараты
Иллюстративное фото / depositphotos

Кабинет министров Украины освободил предпринимателей, работающих в поселках, от требования обязательного использования регистраторов расчетных операций (РРО), за исключением точек продаж продукции подакцизных групп. Об этом свидетельствует соответствующее постановление №95 обнародованное на "Правительственном портале".

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В частности, в документ были внесены изменения: в абзаце пятом слова "деревенскими" советами и советами объединенных территориальных общин, созданных по закону," заменить словами "сельскими, поселковыми, городскими советами.

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Кроме того, в тексте перечня слово "село" заменили словами "село, поселок".

Напомним, ранее Кабмин также освободил от обязательного применения РРО только предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности.

Ранее мы писали, что штрафы ФЛП за январь отменят, а до конца года уменьшат на 90%. В связи с тем, что в январе текущего года были сбои в работе системы программных РРО, проверка сдачи чеков предпринимателями не проводилась и штрафы не выписывались

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