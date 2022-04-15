Международные перевозчики отказываются везти российские товары

Речь идет о странах Евросоюза, который ранее запретил въезд грузовиков с российскими номерами

Крупные международные перевозчики отказываются иметь дело с российскими товарами и поставлять их. Об этом сообщает пресс-служба российского Минпромторга.

Читайте также: Война в Украине: без жилья остались 220 тысяч граждан

В российском ведомстве заявили, что сейчас фиксируют "определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков". В основном речь идет о странах Евросоюза, который ранее запретил въезд грузовиков с российскими номерами.

Читайте также: Война в Украине может привести к нищете в мире - ООН

Кроме того, европейские страховые компании отказываются покрывать риски для машин из ЕС на территории России.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.