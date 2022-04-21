Почта

Дефицит госбюджета Украины увеличили на 200 миллиардов

Предельный дефицит госбюджета вырастет до 456,363 млрд грн
 |  Автор: Ольга Опенько
Дефицит госбюджета Украины увеличили на 200 миллиардов
Иллюстративное фото / depositphotos

Верховная Рада приняла законопроект №7299, расширяющий дефицит государственного бюджета Украины на 200 миллиардов гривен для увеличения расходов резервного фонда с 1,5 млрд грн до 201,5 млрд грн. Об этом сообщил глава бюджетного комитета Юрий Аристов. 

Читайте также: Рада приняла закон о "бюджете военного времени"

Согласно законопроекту, расходы госбюджета Украины предлагается увеличить:

  • до 1,793 трлн грн,
  • из них по общему фонду – до 1,572 трлн грн,
  • предельный дефицит госбюджета – до 456,363 млрд грн,
  • в том числе дефицит общего фонда – 360,25.

Читайте также: Что ждет рынок недвижимости после войны

Ранее мы писали, что экономика Украины уже адаптировалась к военному положению.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK