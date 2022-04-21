Дефицит госбюджета Украины увеличили на 200 миллиардов

Предельный дефицит госбюджета вырастет до 456,363 млрд грн

Верховная Рада приняла законопроект №7299, расширяющий дефицит государственного бюджета Украины на 200 миллиардов гривен для увеличения расходов резервного фонда с 1,5 млрд грн до 201,5 млрд грн. Об этом сообщил глава бюджетного комитета Юрий Аристов.

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Согласно законопроекту, расходы госбюджета Украины предлагается увеличить:

до 1,793 трлн грн,

из них по общему фонду – до 1,572 трлн грн,

предельный дефицит госбюджета – до 456,363 млрд грн,

в том числе дефицит общего фонда – 360,25.

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Ранее мы писали, что экономика Украины уже адаптировалась к военному положению.