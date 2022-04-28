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Косметическая компания Coty прекращает работу в РФ

Россияне останутся без брендов: Max Factor, Calvin Klein, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Miu Miu, Burberry
 |  Автор: Ольга Опенько
Косметическая компания Coty прекращает работу в РФ
Иллюстративное фото / depositphotos

Косметическая компания Coty решила прекратить работу в России из-за войны в Украине. Об этом идет речь в биржевом сообщении компании.

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"После размышлений и анализа соответствующих нормативных актов США, Великобритании Coty решила немедленно прекратить свою деятельность в России", – заявила компания.

Компания выпускает такие бренды: 

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  • Max Factor,
  • Calvin Klein,
  • Davidoff,
  • Gucci,
  • Hugo Boss,
  • Miu Miu,
  • Burberry и другие.

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Отмечается, что в 2021 году объем продаж Coty составил $4,63 млрд, на Россию пришлось чуть более 3%. В Coty не ожидают, что решение о прекращении работы в РФ повлияет на доходы в текущем году.

Ранее мы писали, что бизнес в Украине получил возможность получить финансовую помощь в размере 1000 долларов.

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