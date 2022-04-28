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Косметическая компания Coty прекращает работу в РФ
Косметическая компания Coty решила прекратить работу в России из-за войны в Украине. Об этом идет речь в биржевом сообщении компании.
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"После размышлений и анализа соответствующих нормативных актов США, Великобритании Coty решила немедленно прекратить свою деятельность в России", – заявила компания.
Компания выпускает такие бренды:
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- Max Factor,
- Calvin Klein,
- Davidoff,
- Gucci,
- Hugo Boss,
- Miu Miu,
- Burberry и другие.
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Отмечается, что в 2021 году объем продаж Coty составил $4,63 млрд, на Россию пришлось чуть более 3%. В Coty не ожидают, что решение о прекращении работы в РФ повлияет на доходы в текущем году.
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