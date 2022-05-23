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Цены на бензин в Украине растут: цифры
В Украине дорожает бензин. Розничные сети АЗС в период с 20 по 23 мая откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы "А-95".
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Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 6-12,7 грн/л.
- В частности, бензин марки А-95 подорожал до 50 грн/л,
- А-95+ – до 50,5 грн/л,
- ДТ – до 57 грн/л.
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На Shell бензины марок "А-95" и "А-95+" подорожали на 11,13 грн и 10,14 грн – до 50,99 грн/л и 52 грн/л соответственно. Дизель также подорожал на 14,68 грн – до 56,99 грн/л.
В свою очередь SOCAR установила цену на дизтопливо на уровне 56,99 грн/л (+1 грн/л).
Ранее мы писали, что Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала проверки автозаправочных станций.