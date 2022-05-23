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"Киевгорстрой" возобновляет работу
Компания "Киевгорстрой" приняла решение о возобновлении работы отдельных департаментов с 1 июня текущего года. Об этом информирует пресс- служба компании.
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Отмечается, что основные сложности в работе компании связаны:
- с отсутствием строителей,
- нехваткой стройматериалов и комплектующих,
- логистикой.
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Таким образом, в первую очередь будут:
- завершены работы в почти готовых комплексах с последующим вводом их в эксплуатацию;
- оформлении права собственности в уже введенных домах.
Также будет работать центральный офис компании и некоторые отделы продаж.
"Понимаем, что многие инвесторы ждут своего жилья. Но также отдаем себе отчет в том, что в Киеве все еще высокой сохраняется вероятность ракетных обстрелов. "Киевгорстрой" возобновит работы на всех строительных площадках при первой же возможности", - отметили в компании.
Ранее мы писали, что Киев отстает от западных регионов по темпам восстановления. Во Львове, например, уже 79% новостроек продолжили строительство. В Киеве - лишь 17%.