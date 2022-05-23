"Киевгорстрой" возобновляет работу

Сложности в работе компании связаны с отсутствием строителей

Компания "Киевгорстрой" приняла решение о возобновлении работы отдельных департаментов с 1 июня текущего года. Об этом информирует пресс- служба компании.

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Отмечается, что основные сложности в работе компании связаны:

с отсутствием строителей,

нехваткой стройматериалов и комплектующих,

логистикой.

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Таким образом, в первую очередь будут:

завершены работы в почти готовых комплексах с последующим вводом их в эксплуатацию;

оформлении права собственности в уже введенных домах.

Также будет работать центральный офис компании и некоторые отделы продаж.

"Понимаем, что многие инвесторы ждут своего жилья. Но также отдаем себе отчет в том, что в Киеве все еще высокой сохраняется вероятность ракетных обстрелов. "Киевгорстрой" возобновит работы на всех строительных площадках при первой же возможности", - отметили в компании.

Ранее мы писали, что Киев отстает от западных регионов по темпам восстановления. Во Львове, например, уже 79% новостроек продолжили строительство. В Киеве - лишь 17%.