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Израиль предоставит украинским беженцам право на работу

Получить разрешение на работу смогут только те, кто вынуждено находится на территории этой страны – из-за войны в Украине
 |  Автор: Ольга Опенько
Израиль предоставит украинским беженцам право на работу
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине идет война и многие украинцы временно переехали в Израиль. После длительного переговорного процесса Посольства Украины с Министерством внутренних дел Израиля украинские беженцы в Израиле получат разрешение на работу. Об этом информирует министр внутренних дел страны Аелет Шакед.

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Уточняется, что получить разрешение на работу смогут только те, кто вынуждено находится на территории этой страны – из-за войны в Украине.

На данный момент прорабатывается вопрос о процедуре оформления разрешительных документов для украинцев. Кроме того, МВД продлило срок пребывания в Израиле временно перемещенным гражданам Украины до 30 июня 2022 года.

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Ранее мы писали, что Совет Европейского союза одобрил четвертый транш на оказание военной помощи для Украины на 500 млн евро. 

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