Перерасчет пенсий в Украине: кто получит дополнительные выплаты

Дополнительные выплаты смогут получить граждане, которые вышли на пенсию в течение последних двух лет и продолжают работать

Пенсионный фонд проведет плановый перерасчет в 2022 году. Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Таким образом, пенсионеры, которые после назначения пенсии официально работали, то есть за них уплачены или они уплатили единый социальный взнос, каждые два года получают право на перерасчет пенсии.

Такой перерасчет производится по обращению пенсионера или автоматически с 1 апреля.

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Стоит уточнить, что перерасчет проводится с учетом только страхового стажа, полученного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, или - в случае целесообразности - с учетом стажа и заработной платы, полученных после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.

Выплата перечисленных пенсий будет проводиться начиная с июня и с доплатой за апрель и май.

Ранее мы писали, что денежные выплаты, которые сейчас получают наши военные, состоят из двух частей. Первая часть - это ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.д. Вторая часть - это дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.