Стоимость проезда в автобусах Львова вырастет

Цена проезда составит 15 гривен

Сегодня, 27 мая, во Львове решили поднять стоимость проезда в автобусах. Об этом информирует пресс-служба Львовского городского совета.

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Стоимость одной поездки составит 15 гривен.

"Стоимость проезда в общественном автотранспорте Львова составит 15 гривен, хотя перевозчики в своих обращениях потребовали более 20 гривен, иначе предупреждали, что автобусы не выедут на маршруты. Все потому, что в существующем тарифе цена на горючее установлена на уровне 24 гривен, а сегодня она - почти 60 гривен", - говорится в сообщении.

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Новый тариф начнет действовать со 2 июня. При этом цена на проезд в трамваях и троллейбусах не изменится.

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