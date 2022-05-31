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"ПриватБанк" запустил услугу пополнения карт на кассах магазинов

Через новый сервис можно пополнить карту любого украинского банка на сумму от 20 до 4999 грн
 |  Автор: Ольга Опенько
"ПриватБанк" запустил услугу пополнения карт на кассах магазинов
Иллюстративное фото / depositphotos

Государственный "ПриватБанк" запустил услугу пополнения карт наличными на кассах торговых точек. Об этом информирует пресс-служба банка.

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"Сервис "Пополнение на кассе" позволяет пополнять карты украинских банков не только в терминалах самообслуживания и отделениях банка, но вместе с оплатой покупок на кассах торговых точек", – говорится в сообщении.

Через новый сервис можно пополнить карту любого украинского банка на сумму от 20 до 4999 грн.

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Уточняется, что нужно сказать кассиру, что вы хотите пополнить карту и приложить карту к терминалу или ввести номер.

Комиссия за такую ​​услугу – 0,5% от суммы пополнения.

В настоящее время пилотный проект сервиса работает на кассах магазинов сети "Сим23" во Львове, Тернополе, Луцке, Франковске, Ровно и других городах страны. Вскоре такой удобный сервис появится и в других сетях.

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