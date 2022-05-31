"ПриватБанк" запустил услугу пополнения карт на кассах магазинов

Через новый сервис можно пополнить карту любого украинского банка на сумму от 20 до 4999 грн

Государственный "ПриватБанк" запустил услугу пополнения карт наличными на кассах торговых точек. Об этом информирует пресс-служба банка.

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"Сервис "Пополнение на кассе" позволяет пополнять карты украинских банков не только в терминалах самообслуживания и отделениях банка, но вместе с оплатой покупок на кассах торговых точек", – говорится в сообщении.

Через новый сервис можно пополнить карту любого украинского банка на сумму от 20 до 4999 грн.

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Уточняется, что нужно сказать кассиру, что вы хотите пополнить карту и приложить карту к терминалу или ввести номер.

Комиссия за такую ​​услугу – 0,5% от суммы пополнения.

В настоящее время пилотный проект сервиса работает на кассах магазинов сети "Сим23" во Львове, Тернополе, Луцке, Франковске, Ровно и других городах страны. Вскоре такой удобный сервис появится и в других сетях.

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