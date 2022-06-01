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Турция отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну

Данное решение принято исходя из текущей ситуации с пандемией коронавируса в стране
 |  Автор: Ольга Опенько
Турция отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну
Иллюстративное фото / depositphotos

С 1 июня 2022 года Турция отменяет обязательное требование о предъявлении отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус или экспресс-тестов на антиген для въезда в страну. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Турции.

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"С 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не потребуются отрицательный ПЦР-тест на коронавирус максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", - говорится в сообщении.

Данное решение принято исходя из текущей ситуации с пандемией коронавируса в стране.

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Ранее мы писали, что общая стоимость проживания в Румынии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит около 652 долларов, не считая стоимости жилья.

 

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