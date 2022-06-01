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Помощь переселенцам: обновлен перечень временно оккупированных территорий
Утвержден обновленный Перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании). Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.
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Так, в обновленный перечень добавилась одна община в Днепропетровской и три в Запорожской областях.
Всего в список вошли 8 областей:
это территориальные общины Днепропетровской (7 общин),
- Донецкой (66 общин),
- Запорожской (64 общин),
- Луганской (37 общин),
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- Николаевской (22 общин),
- Харьковской (51 общин),
- Херсонской (49 общин),
- Сумской (8 общин) областей.
"Все внутренне перемещенные лица, которые переместились из этих общин, гарантированно получат денежную помощь от государства", - подчеркнули в министерстве.
Отметим, что помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц с пострадавших от войны территорий предоставляется в следующих размерах:
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- для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;
- для других лиц – 2000 гривен.
Ранее мы писали, что Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству. Результатом сотрудничества станет создание единой базы с вакансиями.