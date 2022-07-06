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Monobank поднял карточный курс валют до рыночного уровня

Курс гривны по карточным операциям в Monobank на сегодняшний день установлен на уровне 35,00 – 35,45 грн за доллар
 |  Автор: Ольга Опенько
Monobank поднял карточный курс валют до рыночного уровня
Иллюстративное фото / depositphotos

Сегодня, 6 июля, Monobank устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных операций.

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В частности, банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплаты картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации.

Курс гривны по карточным операциям в Monobank на сегодняшний день установлен на уровне 35,00 – 35,45 грн за доллар и 35,9 – 36,63 грн за евро. Отмечается, что это соответствует существующему наличному курсу валют.

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Раньше курсы в онлайн-банкингах были намного ниже. 

Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплаты картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов клиентов.

Ранее мы писали, что ПриватБанк устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных операций.

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