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Курс валют на 7.07.2022: Евро опустился ниже 30 грн

Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 7.07.2022: Евро опустился ниже 30 грн
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 7 июля 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 7.07.2022: Евро подешевел на 30 копеек

  • 100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.) 
  • 100 евро – 2981 грн. (29,81 за евро, -30 коп.) 
  • 100 российских рублей – 46,3 грн. (4,63 за 10 рублей, -16 коп.) 
  • 100 польских злотых – 624 грн. (6,24 за злотый, -11 коп.) 

Курс валют на межбанке 7 июля 2022 года  

На межбанковском рынке на 7.07.2022 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 29.80/29.95
  • евро (покупка / продажа) - 33.22/33.39
  • рубль (покупка / продажа) - 0.3425/0.3460  

Курс валют на черном рынке 7 июля 2022 года 

На черном рынке на 7.07.2022 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 35,47/35,65
  • евро (покупка / продажа) - 36,20/36,50

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что ПриватБанк устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных операций.

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