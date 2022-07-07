Курс валют на 7.07.2022: Евро опустился ниже 30 грн

Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 7 июля 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 7.07.2022: Евро подешевел на 30 копеек

100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 2981 грн. (29,81 за евро, -30 коп.)

100 российских рублей – 46,3 грн. (4,63 за 10 рублей, -16 коп.)

100 польских злотых – 624 грн. (6,24 за злотый, -11 коп.)

НБУ НБУ НБУ НБУ

Курс валют на межбанке 7 июля 2022 года

На межбанковском рынке на 7.07.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 29.80/29.95

евро (покупка / продажа) - 33.22/33.39

рубль (покупка / продажа) - 0.3425/0.3460

Курс валют на черном рынке 7 июля 2022 года

На черном рынке на 7.07.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 35,47/35,65

евро (покупка / продажа) - 36,20/36,50

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что ПриватБанк устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных операций.