- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 7.07.2022: Евро опустился ниже 30 грн
Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 7 июля 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 7.07.2022: Евро подешевел на 30 копеек
- 100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 2981 грн. (29,81 за евро, -30 коп.)
- 100 российских рублей – 46,3 грн. (4,63 за 10 рублей, -16 коп.)
- 100 польских злотых – 624 грн. (6,24 за злотый, -11 коп.)
Курс валют на межбанке 7 июля 2022 года
На межбанковском рынке на 7.07.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 29.80/29.95
- евро (покупка / продажа) - 33.22/33.39
- рубль (покупка / продажа) - 0.3425/0.3460
Курс валют на черном рынке 7 июля 2022 года
На черном рынке на 7.07.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 35,47/35,65
- евро (покупка / продажа) - 36,20/36,50
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что ПриватБанк устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных операций.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: